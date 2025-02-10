Казань заняла первое место среди городов-миллионников по основным показателям работы административных комиссий

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла первое место по работе административных комиссий среди городов-миллионников России. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Казани Наиль Биктагиров.

По его словам, 2024 год стал для Казани рекордным по ряду показателей. Так, на 65% увеличилось количество рассмотренных дел, на 112% выросло число наложенных штрафов. Всего было взыскано 546 млн рублей (+82% год к году). Значительная часть результатов была достигнута благодаря плотной работе с судебными приставами.

В Казани за прошлый год вынесли 2 079 постановлений о незаконной уличной торговле. Было наложено 5,9 млн рублей штрафов, взыскано — 3,8 млн рублей.

Напомним, в 2024 году в бюджет столицы Татарстана от использования муниципального имущества поступили рекордные 5,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году эта сумма составила 2,02 млрд рублей, в 2023-м — 3,04 млрд.

Галия Гарифуллина