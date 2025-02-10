В Казани на улице Гаврилова произошел пожар: два человека погибли

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Гаврилова произошел пожар в жилом доме, который унес жизни 12-летней девочки и 41-летней женщины. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже, охватив личные вещи и мебель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС России оперативно приступили к спасательным работам, использовав специальные устройства для эвакуации жильцов. В результате удалось спасти шесть человек, среди которых были два ребенка.

Пожар ликвидировали на площади 40 кв.м. Для борьбы с огнем на месте происшествия работали 24 специалиста и семь единиц техники ведомства. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, ведется расследование.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани инициировала проверку по этому делу. В настоящее время устанавливаются причины и детали происшествия. Также ход процессуальной проверки находится под контролем надзорного органа.

Анастасия Фартыгина