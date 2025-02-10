Сегодня утром в Татарстане ожидается до -15 градусов, днем — до -7 градусов

Местами возможны слабые осадки в виде снега, мокрого снега

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможны слабые осадки в виде снега, мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер переменных направлений 1–6 м/с. Утром похолодает до -7..-12 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -3 до -5 градусов, местами слабые осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина