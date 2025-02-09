Татарстанская дзюдоистка стала призером Кубка Европы
Ксения Задворнова стала третьей в весовой категории 70 кг
Чемпионка России Ксения Задворнова, занимающаяся в казанской спортивной школе «Батыр», стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Словении. В поединке за третье место Задворнова одолела представительницу Венгрии Дженнифер Церлау.
8 и 9 февраля проходят сразу два международных турнира с участием российских спортсменов: Кубок Европы среди юниоров в столице Боснии и Герцеговины, а также Кубок Европы среди более опытных дзюдоистов в Словении.
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