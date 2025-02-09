В Татарстане снимут фильм о подростках, отбывающих наказание в колониях

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируют создать документальный фильм о несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в своем телеграм-канале.

По словам министра, около 4,5 тыс. подростков состоят на различных учетах, и часть из них впоследствии попадает в исправительные учреждения. Садыков подчеркнул важность профилактики деструктивных явлений и отметил, что в этой сфере необходима поддержка родителей.

Цель создания документального фильма — привлечь внимание общественности к проблеме подростковой преступности и побудить родителей уделять больше времени своим детям и их интересам.

— Совместно с коллегами в городах и районах продолжаем активно вовлекать подростка в созидательную деятельность, в работу волонтерских, поисковых, трудовых отрядов, — добавил Садыков.

Отметим, за год уровень детской преступности снизился всего на 11%. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Рената Валеева