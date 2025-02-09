Искусственный интеллект помог прочитать зачеркнутые слова в рукописях Пушкина

В результате исследования были восстановлены слова и выражения, которые ранее оставались скрытыми от исследователей

Фото: Динар Фатыхов

Российские ученые впервые применили нейросетевые технологии для расшифровки зачеркнутых фрагментов рукописей Александра Сергеевича Пушкина, рассказали ученые в интервью RTVI. В результате исследования были восстановлены слова и выражения, которые ранее оставались скрытыми от исследователей. Этот прорыв открывает новые возможности в изучении творчества поэта, позволяя не только уточнять текстологические нюансы, но и получать дополнительные сведения о его творческом процессе.

Разработанная технология основана на двухэтапном обучении искусственного интеллекта. На первом этапе система анализировала «Болдинские рукописи», изучая почерк Пушкина и характер его зачеркиваний. Затем нейросеть научилась воссоздавать зачеркнутые фрагменты, используя алгоритмы, основанные на архитектуре «Да Винчи», разработанной в компании Smart Engines. Таким образом, ИИ сначала «учился» зачеркивать незачеркнутые слова, а затем пытался воссоздать первоначальный текст.

Специалисты отмечают, что даже в чистовых рукописях Пушкина содержится множество правок — поэт постоянно вносил изменения, уточнял формулировки и совершенствовал стихи и прозу. Помимо авторских зачеркиваний, в ряде документов присутствуют следы редакторской правки, вплоть до вмешательства императора Николая I. Это делает исследование не только литературоведческим, но и историческим, позволяя уточнить, какие изменения были инициированы самим поэтом, а какие — сторонними лицами.

Одним из наиболее значимых открытий стал пересмотр текста известного стихотворения «Храни меня, мой талисман…». В академических изданиях фигурирует строка «Священный сладостный обман», однако нейросеть выявила, что изначально Пушкин написал «Мятежный сладостный обман». Это слово придает стихотворению новый оттенок, имея прямую связь с биографическими обстоятельствами его написания — отношениями поэта с княгиней Е.К. Воронцовой.

Кроме того, система позволила обнаружить разночтения в других произведениях. Например, в статье «О народности в литературе» Пушкин изначально упоминал не трагедии из «итальянских новелл», а «итальянские повести». Также изменения коснулись стихотворения «Кипренскому»: вместо принятой сегодня строки «Но это зеркало мне льстит» нейросеть выявила зачеркнутый вариант «Но чудо: зеркало мне льстит». В стихотворении «В роще карийской» изменена не только первая строка, но и последняя: вместо «Вдаль по роще густой» обнаружен вариант «Тихо по роще густой», который затем был зачеркнут самим автором.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специалисты отмечают, что использование искусственного интеллекта в текстологии открывает новые возможности для анализа рукописей. Однако важно понимать, что нейросеть не может заменить текстологов — она лишь предлагает возможные варианты прочтения, а окончательное решение остается за учеными. Важной задачей остается исключение ложных срабатываний, поскольку чем точнее работает алгоритм, тем сложнее обнаружить его ошибки.

В перспективе исследователи планируют расширить проект, обучив нейросеть на всем корпусе рукописей Пушкина. Это позволит не только восстановить зачеркнутые слова, но и проанализировать изменения почерка поэта на разных этапах его жизни. Также рассматривается возможность создания системы, которая будет проводить поиск по расшифрованным автографам Пушкина, что значительно упростит работу пушкинистов и исследователей русской литературы.

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Екатерина Петрова