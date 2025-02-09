В России снимут новые версии «Острова сокровищ», «Земли Санникова» и «Мюнхгаузена»

Российская кинокомпания KD Studios анонсировала производство трех полнометражных фильмов, основанных на классических литературных произведениях

Фото: Екатерина Петрова

Российская кинокомпания KD Studios анонсировала производство трех полнометражных фильмов, основанных на классических литературных произведениях. В список экранизаций вошли «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, «Земля Санникова» Владимира Обручева и «Приключения барона Мюнхгаузена» Готтфрида Августа Бюргера и Рудольфа Эриха Распе. Все проекты ориентированы на семейную аудиторию и будут реализованы при поддержке Министерства культуры РФ.

Одним из самых масштабных проектов станет «Остров сокровищ» — новая версия знаменитого приключенческого романа о поисках пиратских кладов. Продюсированием картины занимаются Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк. Над сценарием работает команда под руководством Сергея Калужанова, в фильмографии которого более 60 проектов, включая «Мира», «Время первых», «Мажор» и «Пищеблок». Прокатчиком выступит компания «Вольга».

Съемки новой версии «Острова сокровищ» запланированы на 2025 год, тогда же начнется производство фильмов «Земля Санникова» и «Приключения Мюнхгаузена». Авторы проекта подчеркивают, что все три картины призваны не только вернуть зрителям интерес к классическим произведениям, но и создать крупное культурное событие, способное привлечь как молодое поколение, так и тех, кто вырос на советских экранизациях этих историй.

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Екатерина Петрова