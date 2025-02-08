В Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб водитель ВАЗ

Фото: Динар Фатыхов

В Тукаевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате этого инцидента Renault также столкнулся с Kia.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Анастасия Фартыгина