В Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб водитель ВАЗ
В Тукаевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате этого инцидента Renault также столкнулся с Kia.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция МВД по Татарстану обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
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