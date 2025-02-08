Роскачество запустило сертификацию объектов промышленного туризма

Фото: Мария Зверева

Роскачество начало сертификацию объектов промышленного туризма, включая фабрики, винодельни, фермерские хозяйства и другие предприятия, сообщили в ИА «Прайм».

Промышленный туризм предполагает посещение производственных территорий, таких как заводы и карьеры, где туристы могут ознакомиться с процессами производства и окунуться в атмосферу этих мест.

Руководитель органа по сертификации Александра Шершнева уточнила, что сертификация станет важным шагом в развитии этого сегмента, способствуя как улучшению качества услуг, так и развитию местной экономики.

Сертификация также охватит образовательные программы, экскурсии и зоны торговли, что позволит гарантировать безопасность и соответствие современным стандартам. Выданный сертификат можно будет использовать в маркетинге и при проверках, улучшая прозрачность и качество предоставляемых услуг.

Напомним, что Татарстан стал лидером цифровизации агропромышленного комплекса. На совещании в Доме правительства республики заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Марат Зяббаров доложил о внедрении цифровых технологий в агропромышленном комплексе региона.



Анастасия Фартыгина