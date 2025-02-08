В Казани в 2025 году откроется крупнейший реабилитационный центр для людей с ОВЗ

Фото: Максим Платонов

Казань готовится к открытию крупнейшего в стране реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который станет частью существующего комплекса «Ярдэм». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Центр планируется открыть в 2025 году. Он будет оснащен специальным бассейном, учебными классами и медицинским блоком с процедурными кабинетами.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность создания инклюзивной городской среды, заметив, что Казань стремится стать комфортным и доступным городом для всех ее жителей.

В рамках этой стратегии город уже увеличивает количество инклюзивных школ и детских садов, а также работает над доступностью общественных пространств. В 2024 году в районе центра «Ярдэм» был открыт первый в республике инклюзивный бульвар, а в 2025 году продолжится благоустройство прилегающего парка.

Напомним, что за 2024 год метрополитеном столицы Татарстана воспользовалось 172 803 человека с ограниченными возможностями, что на 59% больше, чем в предыдущем году (108 860 пассажиров).

Анастасия Фартыгина