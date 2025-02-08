В России состоялся третий ежегодный турнир по футболу в валенках

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В Туле состоялся третий ежегодный турнир по футболу в валенках «Валенкобол-2025», который привлек 16 команд и прошел на малом поле академии профессионального футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщило РИА «Новости».

Формат соревнований был 4х4, и обязательным условием для участников стало наличие собственных валенок. Команды были разбиты на группы, а каждая игра длилась 10 минут. Игрокам были предоставлены теплые раздевалки и игровые манишки, а зрителям предложили горячий чай и зажигательную музыку.

— Мы организуем этот турнир для наших болельщиков, так как в межсезонье футбольные события редки и многим скучно. В этом году к нам приехала команда «Динамо» из Москвы, и количество участников выросло с четырех до шестнадцати, — рассказал Михаил Максимов, специалист по работе с болельщиками ПФК «Арсенал».



Анастасия Фартыгина