В Альметьевске построят новый перинатальный центр за 6,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске запланировано строительство нового перинатального центра, который будет обслуживать жителей юго-востока Татарстана. Проект получил одобрение на инвестиционном совете под председательством президента республики Рустама Минниханова.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что ввод нового объекта в эксплуатацию ожидается в течение пяти лет. Она уточнила, что в республике существует необходимость в современных перинатальных центрах, а новый проект обеспечит качественные медицинские услуги для всей территории юго-востока.

Общие инвестиции в проект составят 6,2 млрд рублей, и в результате его реализации будет создано 144 новых рабочих места.

Минуллина добавила, что процесс согласования проекта был длительным, так как необходимо было учесть влияние на рынок труда и сохранить квалифицированных специалистов внутри системы здравоохранения.

Напомним, что власти Буинского района Татарстана объявили о планах по строительству завода по производству подсолнечного масла мощностью 150 тонн в сутки. Глава района Ранис Камартдинов сообщил, что для реализации этого проекта потребуется около одного миллиарда рублей инвестиций.

Анастасия Фартыгина