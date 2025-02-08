Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил ученых Татарстана с Днем науки

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил республиканских ученых с Днем российской науки. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В своем поздравлении он подчеркнул динамичное развитие исследовательской инфраструктуры и инновационной образовательной среды в регионе, а также сохранение Татарстана в тройке лидеров национального рейтинга по научно-технологическому развитию.

Минниханов пожелал ученым неиссякаемой энергии, новых свершений и крепкого здоровья в их стремлении к научному прогрессу как республики, так и всей страны. Напомним, что День науки был учрежден указом президента России 7 июня 1999 года.

Анастасия Фартыгина