Шлейхер из «Синтеза» завоевал третью медаль на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: Динар Фатыхов

Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер завоевал бронзу на Кубке России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщили на «Матч ТВ».

Александр Черепахин стал победителем Кубка России по прыжкам в воду с трехметрового трамплина с результатом 459 баллов. На втором месте оказался Григорий Иванов с результатом 458,75 балла, а бронзовую медаль завоевал татарстанец Никита Шлейхер, выступающий за клуб «Синтез», с результатом 444,15 балла.

Напомним, что спортсменка СК «Синтез» Мария Полякова стала бронзовой медалисткой Кубка России по прыжкам в воду. Полякова стала третьей в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Она в паре с москвичкой Виталией Королевой набрала 284,1 балла.



Анастасия Фартыгина