Спортсменка СК «Синтез» Полякова выиграла бронзовую медаль на Кубке России

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Спортсменка СК «Синтез» Мария Полякова стала бронзовой медалисткой Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Полякова стала третьей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Ее пара с москвичкой Виталией Королевой набрала 284,1 балла. Победу в соревнованиях одержали спортсменки Москвы Кристина Ильиных и Елизавета Кузина с результатом 299,1 балла.

У мужчин в финале прыжков в воду на 1-метровом трамплине представитель «Синтеза» Александр Белевцев занял 5-е место.

Ранее казанский спортсмен Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым выиграл прыжки с 3-метрового трамплина. Кубок России по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге продлится до 8 февраля.

Зульфат Шафигуллин