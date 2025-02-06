Спортсменка СК «Синтез» Полякова выиграла бронзовую медаль на Кубке России
Спортсменка СК «Синтез» Мария Полякова стала бронзовой медалисткой Кубка России по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Полякова стала третьей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Ее пара с москвичкой Виталией Королевой набрала 284,1 балла. Победу в соревнованиях одержали спортсменки Москвы Кристина Ильиных и Елизавета Кузина с результатом 299,1 балла.
У мужчин в финале прыжков в воду на 1-метровом трамплине представитель «Синтеза» Александр Белевцев занял 5-е место.
Ранее казанский спортсмен Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым выиграл прыжки с 3-метрового трамплина. Кубок России по прыжкам в воду в Санкт-Петербурге продлится до 8 февраля.
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