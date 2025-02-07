В Нижнекамске возведут крупный логистический хаб за 16,9 млрд рублей
В Нижнекамске создадут производственно-логистический хаб стоимостью 16,9 млрд рублей. Соответствующую информацию сообщил председатель совета директоров АО «НТЗ «ТЭМ-ПО» Рустем Шарифуллин.
Проект включает в себя строительство современных складских помещений общей площадью более 100 тыс. кв. м, которые смогут одновременно принять до 120 тыс. тонн продукции для временного хранения.
- Первый этап, связанный с приемкой и отправкой металлопродукции, стартует уже в 2025 году. Завершение строительства складов намечено на 2026 год.
Кроме того, в рамках проекта планируется создание промышленного парка и развитие собственного производства, в том числе выпуск подшипников в рамках программы импортозамещения. Полное освоение территории в 54 гектара запланировано на пять лет, в результате чего будет создано 457 новых рабочих мест.
Шарифуллин подчеркнул, что реализация хаба позволит разгрузить железнодорожную станцию Круглое Поле и существенно улучшить логистику в регионе.
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