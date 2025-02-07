Страны БРИКС анонсируют создание Аграрного альянса

Фото: Михаил Захаров

В июне 2025 года на конгрессе БРИКС анонсируют утверждение создания Аграрного альянса, который объединит усилия стран-участниц в сфере сельского хозяйства и экологических технологий. Об этом сообщила Людмила Орлова, президент Национального движения сберегающего земледелия.

— В декабре мы провели круглый стол, и сейчас согласованы все необходимые документы. Откликнулось более десяти стран, и мы дорабатываем программу и механизмы, — добавила Орлова.

Бразилия, председательствующая в БРИКС, рассматривается как соорганизатор нового альянса. Все документы уже утверждены, и Орлова ожидает ответа от бразильской стороны.

Основной целью нового объединения станет поиск альтернатив западным моделям сотрудничества в аграрной сфере. Одной из ключевых задач может стать разработка программ по сокращению углеродного следа в сельском хозяйстве. Кроме того, предполагается создание платформы для торговли углеродными кредитами, которая будет конкурировать с существующими западными аналогами.



Анастасия Фартыгина