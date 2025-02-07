Минниханов вручил госпремии ученым Татарстана в честь Дня российской науки

Накануне Дня российской науки раис Татарстана Рустам Минниханов наградил 22 ученых и ведущих научных деятелей республики госпремиями в области науки и техники. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Церемония прошла в казанском Кремле, где Минниханов подчеркнул значимость трудов лауреатов для научно-технического развития страны, важность которого обозначил президент России Владимир Путин.

— Исследования сегодняшних лауреатов полностью соответствуют приоритетным направлениям, и Татарстан традиционно занимает передовые позиции в реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере, — подчеркнул Минниханов.

Он также добавил, что Год научно-технического развития в Татарстане был успешным и республика по-прежнему удерживает позиции в тройке лидеров Нацрейтинга научно-технологического развития субъектов России. Минниханов рассказал о важности вузов и исследовательских учреждений в реализации национального проекта «Наука и университеты» и других ключевых инициативах.

Также на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», проходящем в Казани, состоялась встреча раиса и Мохамеда Али Алаббара, главы компании Emaar Properties, построившей небоскреб «Бурдж-Халифа».



Анастасия Фартыгина