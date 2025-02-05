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Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена стали жертвами убийства

21:35, 05.02.2025

Экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена стали жертвами убийства, по подозрению в котором задержана их внучка, сообщили в ГТРК «Самара».

По предварительным данным, преступление произошло около месяца назад, и с тех пор внучка отправляла сообщения с телефона погибших и продавала их имущество.

Хотя тела Тарховых до сих пор не найдены, в правоохранительных органах подтвердили, что внучка арестована, но от дачи показаний отказывается.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. Напомним, что в декабре 2022 года его дочь Людмила была осуждена за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы.

Анастасия Фартыгина

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