Минобороны заявило об освобождении Дзержинска в ДНР
Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
Ранее сообщалось о взятии поселка Дружба в ДНР.
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