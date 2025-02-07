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Минобороны заявило об освобождении Дзержинска в ДНР

16:06, 07.02.2025
Минобороны заявило об освобождении Дзержинска в ДНР
Фото: Максим Платонов

Российские войска взяли под контроль город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Ранее сообщалось о взятии поселка Дружба в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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