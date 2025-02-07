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Минобороны заявило о взятии поселка Дружба в ДНР

14:05, 07.02.2025
Минобороны заявило о взятии поселка Дружба в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики, — заявили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось о взятии Крымского и Барановки.

По данным Минобороны, за неделю подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение ряду подразделений ВСУ и украинских формирований. Потери украинской стороны оцениваются в более чем 3 720 солдат убитыми и ранеными, также уничтожено и захвачено большое количество военной техники, включая танки, БМП Bradley и артиллерийские орудия западного производства.

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