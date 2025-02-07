Минобороны заявило о взятии поселка Дружба в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Дружба в ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики, — заявили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось о взятии Крымского и Барановки.
По данным Минобороны, за неделю подразделения группировки «Центр» также нанесли поражение ряду подразделений ВСУ и украинских формирований. Потери украинской стороны оцениваются в более чем 3 720 солдат убитыми и ранеными, также уничтожено и захвачено большое количество военной техники, включая танки, БМП Bradley и артиллерийские орудия западного производства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.