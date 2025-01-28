В Минцифры предложат оформлять карту болельщика во всех МФЦ
Минцифры представило проект приказа об утверждении административного регламента по оформлению персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований (карты болельщика). Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, оформить карту болельщика можно будет во всех МФЦ страны.
На данный момент подтвердить личность и подать заявление на получение карты болельщика можно в МФЦ лишь в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московскую, Воронежскую, Оренбургскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, Татарстан и Дагестан.
— Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования, — говорится в проекте приказа.
В пресс-службе Минцифры пояснили, что изменения необходимы для перевода сервиса по оформлению карты болельщика в статус госуслуги.
По данным ведомства, с июля 2022 года было оформлено более 2,5 млн карт болельщика, причем 77% из них были оформлены именно в МФЦ.
В Минцифры напомнили, что карта болельщика является обязательным условием для посещения матчей РПЛ и финального матча Кубка России. Она позволяет приобрести билет и пройти на стадион. Оформить карту можно также в мобильном приложении «Госуслуги Карта болельщика» и на портале «Госуслуги».
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