В Минцифры предложат оформлять карту болельщика во всех МФЦ

Фото: Илья Репин

Минцифры представило проект приказа об утверждении административного регламента по оформлению персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований (карты болельщика). Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, оформить карту болельщика можно будет во всех МФЦ страны.

На данный момент подтвердить личность и подать заявление на получение карты болельщика можно в МФЦ лишь в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московскую, Воронежскую, Оренбургскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, Татарстан и Дагестан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования, — говорится в проекте приказа.

В пресс-службе Минцифры пояснили, что изменения необходимы для перевода сервиса по оформлению карты болельщика в статус госуслуги.

По данным ведомства, с июля 2022 года было оформлено более 2,5 млн карт болельщика, причем 77% из них были оформлены именно в МФЦ.

В Минцифры напомнили, что карта болельщика является обязательным условием для посещения матчей РПЛ и финального матча Кубка России. Она позволяет приобрести билет и пройти на стадион. Оформить карту можно также в мобильном приложении «Госуслуги Карта болельщика» и на портале «Госуслуги».

Рената Валеева