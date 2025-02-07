Путин учредил президентский фонд для поддержки экологических и природоохранных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ, который учреждает президентский фонд для реализации экологических и природоохранных проектов. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.
— Постановляю: считать целесообразным создание Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества, — сообщается в указе.
Напомним, что в 2024 году общая площадь работ по воспроизводству леса и лесоразведению в Татарстане составила 4,9 тыс. га. Об этом на коллегии «Об итогах работы Министерства лесного хозяйства Татарстана в 2024 году и задачах на 2025 год» сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
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