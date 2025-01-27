Внешний долг России на душу населения упал ниже $2000 впервые с 2005 года

Фото: Татьяна Демина

Уровень внешнего долга России на душу населения по итогам 2024 года впервые с 2005 года опустился ниже $2000. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно расчетам, задолженность перед нерезидентами на одного человека сокращается последние несколько лет. Если в 2019 году показатель составлял $3349, то в 2023 году он снизился до $2175.

По итогам прошлого года внешние обязательства продолжили уменьшаться, достигнув отметки в $1987 на душу населения. За год долг снизился на 8,7%. Это минимальный уровень с 2005 года, когда он составлял $1802.

Для расчетов использовалась оценка Росстата численности населения на 1 января 2024 года, без учета статистики по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

В октябре 2024 года внешний долг России по отношению к ВВП достиг исторического минимума в 14,5% по итогам третьего квартала 2024 года.

Рената Валеева