Росавиация разработала методику для снятия ограничений на полеты гражданских БПЛА

Фото: Максим Кокунин

Росавиация подготовила и разослала регионам методику, позволяющую частично снять ограничения для полетов гражданских беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на форуме NAIS-2025. Методика определяет, как регионы могут одновременно обеспечивать национальную безопасность и разрешать полеты беспилотников.

В первую очередь Росавиация рассматривает регионы с базовым уровнем реагирования, которых насчитывается 58.

Ядров также рассказал о работе по созданию отдельного класса воздушного пространства для БАС, основываясь на опыте Китая. Предполагается выделить высоты от 0 до 120 метров для дронов, исключив аэродромные зоны. Обсуждается также создание слоя от 300 до 400 метров для «более тяжелых машин», что требует тщательной проработки вопросов безопасности и предотвращения столкновений с пилотируемой авиацией.

Эта работа ведется в рамках поручений президента Владимира Путина по упрощению доступа гражданских дронов к воздушному пространству, при соблюдении жестких требований безопасности и внедрении отечественных технологий контроля и идентификации беспилотников.

Рената Валеева