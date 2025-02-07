РБК представил рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса

В товарном сегменте лучшими стали Авито, Ozon и Wildberries

Агентство «РБК Исследования рынков» представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Опрос деловой аудитории, на основе которого составлен список, проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1 016 респондентов.

Первое место занял классифайд «Авито» — по мнению 31,4% опрошенных, там легче всего начать онлайн-бизнес. Второе и третье места в рейтинге заняли маркетплейсы Ozon и Wildberries, которых указали соответственно 21,2 и 20,5% респондентов. В пятерку лидеров со значительным отставанием также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).

«Авито» занимает ведущие позиции и в субрейтингах: 30,4% опрошенных предпринимателей считают эту платформу самой удобной для начала онлайн-бизнеса по продаже товаров. Это мнение также поддерживают 33,2% респондентов, планирующих открыть свой бизнес.