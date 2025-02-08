Опрос: только 4% казанцев согласны получать зарплату полностью в цифровых рублях

4% казанцев согласны получать весь свой заработок в цифровых рублях, еще 6% — его часть. Чаще всего на это согласны мужчины и те, кто получает больше 100 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

При этом большая часть жителей Казани — 68% — не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях.



Ранее управляющий партнер консалтинговой компании RizzGO Ольга Гончарова рассказала, что правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств.

— Поэтому граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами — совершать такие же покупки, — пояснила она.