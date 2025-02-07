Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка 11 февраля

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о защите русского языка. Ожидается, что он будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 11 февраля, сообщила председатель комитета Ольга Казакова, пишет «Интерфакс».



Согласно пояснительной записке, законопроект обязывает размещать в общедоступных местах и доводить до сведения потребителей информацию на государственном языке, включая вывески, надписи, указатели и информационные таблички.

— В частности, это означает, что должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и тому подобное, — поясняют авторы законопроекта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также предлагается сделать обязательным перевод на русский язык информации, содержащейся в рекламе на языках народов России либо иностранных языках. При этом тексты в рекламе на русском и других языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

Исключения составят фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательное выполнение на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, включая наименование жилого комплекса или поселка. Это направлено на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам названий на иностранных языках или с использованием производных от иностранных слов и выражений.



Рената Валеева