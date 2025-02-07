В Сирии назвали условия сохранения российских баз в стране

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Сирийская сторона готова рассмотреть возможность сохранения российских баз Хмеймим и в Тартусе, если это будет выгодно для Сирии. Об этом заявил глава оборонного ведомства САР Мархаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post, пишет «Интерфакс».

— Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да, — ответил министр на вопрос, разрешит ли Дамаск России сохранить эти две базы.

Абу Касра также отметил, что отношение Москвы к новому сирийскому правительству с момента ухода с поста президента Сирии Башара Асада «значительно улучшилось».

Министр также сообщил, что Дамаск в настоящее время рассматривает возможность заключения оборонных соглашений с разными странами.

В декабре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва предложила своим партнерам использовать российские базы Хмеймим и в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию, и это предложение было принято с пониманием.

— Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы, что мы сможем для них сделать — это вопрос, ждущий кропотливого исследования от обеих сторон, — подчеркнул президент России.

Рената Валеева