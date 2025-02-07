Завершено расследование теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Максим Платонов

Следком России завершил расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

— Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро, — заявил защитник.

Вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Погибли 144 человека — по официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России.

Рената Валеева