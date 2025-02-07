Прокуратура Татарстана помогла предпринимателю получить адреса для земельных участков
Прокуратура Лаишевского района Татарстана вмешалась в ситуацию с неприсвоением адресов земельным участкам предпринимателя Фаиля Ахматханова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фаиль Ахматханов обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие исполкома района, который, по его словам, не присваивал адреса его земельным участкам, несмотря на неоднократные обращения.
После вмешательства районной прокуратуры проблема была решена и права бизнесмена были восстановлены. Исполком Лаишевского района присвоил необходимые адреса земельным участкам Фаиля Ахматханова.
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