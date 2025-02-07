«Роскосмос» и NASA обменялись космонавтами для полетов к МКС в 2025–2026 годах

В рамках соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) «Роскосмос» и NASA внесли изменения в составы экипажей на 2025–2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно подписанному третьему дополнению к договоренности о перекрестных полетах, астронавт NASA Кристофер Уильямс полетит к МКС на российском корабле «Союз МС-28», запуск которого запланирован на осень 2025 года. В состав экипажа также входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Сергей Кудь-Сверчков. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В свою очередь, российский космонавт Олег Платонов отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года.

Кроме того, «Роскосмос» сообщил, что космонавт Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года.

В первой половине января стало известно, что программа перекрестных полетов к МКС была продлена до 2026 года с подписанием третьего дополнения к соглашению между «Роскосмосом» и NASA.

Рената Валеева