New York Post: Трамп готов ужесточить санкции против России

Президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкционное давление на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США в период его предыдущего президентства, Кит Келлог, в интервью газете New York Post.

— Трамп готов ужесточить американские санкции против России, — передает его слова РИА «Новости».



Келлог подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта на Украине является приоритетным для всей администрации Трампа. По его словам, к обсуждению активно привлекаются ключевые фигуры в правительстве.

— Это действительно работа всей администрации, — заявил Келлог, назвав подход к этому вопросу «всеправительственным».

Он добавил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете «всю свою подтвержденную команду» советников и членов кабинета, сосредоточенных на национальной безопасности, включая вице-президента, советника по национальной безопасности, госсекретаря, министра финансов и совет нацбезопасности. На встрече обсуждались возможные меры по прекращению конфликта.

Ранее Трамп заявил о том, что с Россией ведутся «очень серьезные» обсуждения конфликта на Украине.



Рената Валеева