В России подготовят правила регистрации электросамокатов и других СИМ

Фото: Максим Платонов

Российские власти разрабатывают документ, устанавливающий порядок госрегистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Артем Шейкин.



По словам сенатора, ознакомившегося с документом, разработанные правила регистрации СИМ позволят усилить контроль за их использованием, минимизировать риски аварийных ситуаций и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эта инициатива является частью более широкого комплекса мер по регулированию использования СИМ. В апреле 2024 года группа сенаторов, включая Артема Шейкина и председателя комитета по госстроительству Андрея Клишаса, внесла в Госдуму законопроект, вводящий штрафы за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими СИМ. Законопроект был принят в первом чтении 10 июля.

Предлагаемые поправки в КоАП РФ предусматривают:

штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования;

штрафы за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда (от 500 рублей до 5 тыс. рублей в зависимости от превышения);

штраф до 3 тыс. рублей за езду вдвоем на одном электросамокате;

штраф в размере 5 тыс. рублей за перевозку детей на СИМ.

Законопроект также устанавливает наказания и за другие нарушения, совершаемые электросамокатчиками и велосипедистами.

Рената Валеева