Жители казанской многоэтажки возмущены высокими счетами за отопление

Фото: Маргарита Головатенко

Жители дома по улице Магистральной в Казани возмущены высокими счетами за отопление, которые продолжают приходить, несмотря на теплую зиму. Один из жильцов рассказал, что за декабрь ему пришел счет почти в 2000 рублей за отопление его однокомнатной квартиры, хотя в доме, по его словам, не жарко. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Подобные вопросы возникают и у других жителей дома, которые отмечают, что отопление составляет значительную часть их коммунальных платежей.

Причиной перерасхода тепла, по мнению жителей, является неизолированный участок теплотрассы. Они утверждают, что трубы стоят голыми уже как минимум 5 лет и тепло уходит в воздух, а счета выставляют жильцам.

В управляющей компании заявили, что проблемный участок никак не влияет на сумму за тепло, так как приборы учета установлены непосредственно в подвальном помещении дома, соответственно, теплопотери на наружных сетях не влияют на стоимость.

Рената Валеева