В России ужесточат наказание за разжигание ненависти и пропаганду насилия
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, если они сопряжены с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.
Законопроект предполагает внесение изменений в статью 282 УК РФ, что позволит привлекать к уголовной ответственности за подобные деяния сразу, без предварительного привлечения к административной ответственности. В настоящее время уголовное преследование возможно только после повторного нарушения в течение года.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что анализ дел об административных правонарушениях (статья 20.3.1 КоАП) показал, что значительная часть таких дел связана с действиями, оправдывающими или пропагандирующими насилие по мотивам национальной, расовой, религиозной или социальной принадлежности. Авторы законопроекта считают, что такие деяния представляют повышенную общественную опасность и создают благоприятную почву для восприятия насилия как допустимого варианта действий.
Кроме того, законопроект предлагает дополнить пункт «в» части второй статьи 282 УК, устанавливающий ответственность за возбуждение ненависти или вражды, совершенное организованной группой, новым квалифицирующим признаком — «совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору», мотивируя это повышенной общественной опасностью таких деяний.
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