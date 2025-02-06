В России ужесточат наказание за разжигание ненависти и пропаганду насилия

Фото: Ирина Плотникова

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, если они сопряжены с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 282 УК РФ, что позволит привлекать к уголовной ответственности за подобные деяния сразу, без предварительного привлечения к административной ответственности. В настоящее время уголовное преследование возможно только после повторного нарушения в течение года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что анализ дел об административных правонарушениях (статья 20.3.1 КоАП) показал, что значительная часть таких дел связана с действиями, оправдывающими или пропагандирующими насилие по мотивам национальной, расовой, религиозной или социальной принадлежности. Авторы законопроекта считают, что такие деяния представляют повышенную общественную опасность и создают благоприятную почву для восприятия насилия как допустимого варианта действий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, законопроект предлагает дополнить пункт «в» части второй статьи 282 УК, устанавливающий ответственность за возбуждение ненависти или вражды, совершенное организованной группой, новым квалифицирующим признаком — «совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору», мотивируя это повышенной общественной опасностью таких деяний.

Рената Валеева