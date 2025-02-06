Метшин — о форуме «Казаныш»: «Если вы скажете, что хотите встречаться каждый год в Казани — мы это сделаем»

Фото: Мария Зверева

Мэру Казани Ильсуру Метшину вручили статуэтку «Кентавр» — награду Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований. Он получил ее на первом заседании Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, состоявшемся в рамках форума «Казаныш».

— Неожиданно [было получить награду], сразу скажу, авансом. Мы только в начале пути. У меня большая просьба, дорогие коллеги. Вы все занятые люди, спасибо, что приехали. Пожалуйста, заморачивались дальше, находите время для встреч в разных странах. Мэрам городов, их жителям нужны ваши свежие идеи, — заявил Метшин.

Он подчеркнул, что разделяет эту награду с раисом Татарстана и всем архитектурным сообществом, и призвал присутствовавших архитекторов из стран БРИКС+ делиться своими пожеланиями.

— Если вы скажете, что хотите встречаться каждый год в Казани — мы это сделаем. Мы слово держим, — заверил мэр города.