Госдума подготовила поправки к закону о медосвидетельствовании мигрантов

Фото: Мария Зверева

Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки к законопроекту об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов, прибывающих в Россию. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов в своем телеграм-канале.

По словам Леонова, предлагаемые изменения направлены на урегулирование вопросов в сфере миграции и включают следующие ключевые положения:

установление единого срока для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию — 30 дней;

предоставление МВД доступа к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекционных заболеваний;

передача результатов медосвидетельствования в государственную информационную систему и Роспотребнадзор;

обязательная передача всеми медицинскими организациями информации о выявлении наркотических веществ в организме мигранта в государственную информационную систему и МВД.

Леонов подчеркнул, что работа над усовершенствованием миграционной политики активно продолжается в Госдуме.

Напомним, в России начал действовать новый порядок высылки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально.

Рената Валеева