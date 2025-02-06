Госдума подготовила поправки к закону о медосвидетельствовании мигрантов
Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки к законопроекту об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов, прибывающих в Россию. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов в своем телеграм-канале.
По словам Леонова, предлагаемые изменения направлены на урегулирование вопросов в сфере миграции и включают следующие ключевые положения:
- установление единого срока для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию — 30 дней;
- предоставление МВД доступа к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекционных заболеваний;
- передача результатов медосвидетельствования в государственную информационную систему и Роспотребнадзор;
- обязательная передача всеми медицинскими организациями информации о выявлении наркотических веществ в организме мигранта в государственную информационную систему и МВД.
Леонов подчеркнул, что работа над усовершенствованием миграционной политики активно продолжается в Госдуме.
Напомним, в России начал действовать новый порядок высылки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально.
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