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Госдума подготовила поправки к закону о медосвидетельствовании мигрантов

17:04, 06.02.2025
Госдума подготовила поправки к закону о медосвидетельствовании мигрантов
Фото: Мария Зверева

Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки к законопроекту об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов, прибывающих в Россию. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Леонов в своем телеграм-канале.

По словам Леонова, предлагаемые изменения направлены на урегулирование вопросов в сфере миграции и включают следующие ключевые положения:

  • установление единого срока для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию — 30 дней;
  • предоставление МВД доступа к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекционных заболеваний;
  • передача результатов медосвидетельствования в государственную информационную систему и Роспотребнадзор;
  • обязательная передача всеми медицинскими организациями информации о выявлении наркотических веществ в организме мигранта в государственную информационную систему и МВД.

Леонов подчеркнул, что работа над усовершенствованием миграционной политики активно продолжается в Госдуме.

Напомним, в России начал действовать новый порядок высылки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально.

Рената Валеева

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