В России вступил в силу новый порядок высылки нелегальных мигрантов

Фото: Максим Платонов

В России начал действовать новый порядок высылки иностранных граждан, находящихся в стране нелегально. Об этом сообщил «RT на русском» юрист Давид Адамс, генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД».

По его словам, если у мигранта нет действующих документов для легального проживания, его внесут в специальный реестр контролируемых лиц. Это ограничит его права: он не сможет открывать бизнес, покупать недвижимость, управлять транспортом или изменять место жительства без согласования с миграционными органами.

Согласно нововведениям, полиция и миграционные службы будут выявлять незаконных мигрантов, которые затем получат два варианта действий: покинуть страну в установленный срок или легализовать свое пребывание. В случае неисполнения мигранты могут столкнуться с принудительной депортацией.

Адамс уточнил, что, находясь в реестре, иностранцы не смогут открывать банковские счета, кроме как для уплаты налогов и обязательных платежей, а также могут быть подвержены мониторингу через геолокацию.

Анастасия Фартыгина