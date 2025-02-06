Житель Бугульмы лишился 8 млн рублей, поверив инвестиционной схеме

Фото: Динар Фатыхов

57-летний житель Бугульмы стал жертвой мошенников и потерял восемь миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В мае 2024 года мужчина увидел в интернете рекламу, предлагающую выгодные инвестиции. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он связался с неизвестными, которые убедили его вложить деньги в перспективные проекты.

Доверившись мошенникам, мужчина зарегистрировался на инвестиционном сайте и начал переводить деньги на указанные счета. Сначала он вложил шесть тысяч рублей и, увидев, как его «прибыль» начала расти, решил увеличить инвестиции до миллиона рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мошенники, поддерживая иллюзию успешного заработка, продолжали убеждать бугульминца вкладывать все больше средств. Когда собственные сбережения закончились, он взял кредит в банке и занял деньги у знакомых, продолжая переводить их на счета мошенников в течение восьми месяцев.

Когда мужчина попытался вывести «прибыль», аферисты перестали отвечать на его звонки. Осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию. Ведется расследование.

Накануне 53-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв более 500 тыс. рублей.

Рената Валеева