Житель Бугульмы лишился 8 млн рублей, поверив инвестиционной схеме
57-летний житель Бугульмы стал жертвой мошенников и потерял восемь миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В мае 2024 года мужчина увидел в интернете рекламу, предлагающую выгодные инвестиции. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он связался с неизвестными, которые убедили его вложить деньги в перспективные проекты.
Доверившись мошенникам, мужчина зарегистрировался на инвестиционном сайте и начал переводить деньги на указанные счета. Сначала он вложил шесть тысяч рублей и, увидев, как его «прибыль» начала расти, решил увеличить инвестиции до миллиона рублей.
Мошенники, поддерживая иллюзию успешного заработка, продолжали убеждать бугульминца вкладывать все больше средств. Когда собственные сбережения закончились, он взял кредит в банке и занял деньги у знакомых, продолжая переводить их на счета мошенников в течение восьми месяцев.
Когда мужчина попытался вывести «прибыль», аферисты перестали отвечать на его звонки. Осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию. Ведется расследование.
Накануне 53-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв более 500 тыс. рублей.
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