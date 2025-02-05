Жительница Нижнекамска потеряла полмиллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: Михаил Захаров

53-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой телефонных мошенников, потеряв более 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации полиции, женщине поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником почтовой службы. Мошенник сообщил, что ожидаемая ею посылка вернулась в почтовое отделение и для ее получения необходимо продиктовать код из SMS-сообщения.

Доверчивая нижнекамка, получив SMS-сообщение, сообщила код звонившему, тем самым открыв доступ к своему личному кабинету на портале госуслуг.

Вскоре после этого женщине позвонил другой мошенник, представившийся «следователем». Он сообщил, что она стала жертвой мошенников и на ее имя оформлены кредиты. Следуя дальнейшим указаниям «следователя», потерпевшая лишилась более 500 000 рублей.

Накануне стало известно, что 45-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников и потеряла свыше 1 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

Рената Валеева