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Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 35,5 млн

15:17, 06.02.2025
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 35,5 млн
Фото: Максим Платонов

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX) по итогам января достигло 35,5 млн, увеличившись за месяц на 389 тысяч. Они используют 65,4 млн счетов, а суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке достиг рекордных 104 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Согласно пресс-релизу Мосбиржи, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями — 34%, на срочном рынке — 66%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось до 5,9 млн, показав рост на 33,2% относительно декабря 2024 года, а оборот по ИИС вырос на 42% год к году и составил 296,7 млн рублей.

Наиболее популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов остаются акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Лидерами среди биржевых фондов стали фонды денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM. Наибольшее количество брокерских счетов открыли частные инвесторы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Рената Валеева

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