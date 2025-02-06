Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 35,5 млн

Фото: Максим Платонов

Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже (MOEX) по итогам января достигло 35,5 млн, увеличившись за месяц на 389 тысяч. Они используют 65,4 млн счетов, а суммарный объем вложений физлиц на фондовом рынке достиг рекордных 104 млрд рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Согласно пресс-релизу Мосбиржи, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями — 34%, на срочном рынке — 66%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось до 5,9 млн, показав рост на 33,2% относительно декабря 2024 года, а оборот по ИИС вырос на 42% год к году и составил 296,7 млн рублей.

Наиболее популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов остаются акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Лидерами среди биржевых фондов стали фонды денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM. Наибольшее количество брокерских счетов открыли частные инвесторы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Рената Валеева