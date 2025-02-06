Уровень чтения у американских школьников достиг худших результатов за десятилетия

Основными причинами такого положения дел стали продолжительное закрытие школ в период пандемии, а также влияние цифровых технологий

Последние федеральные тесты по оценке знаний американских школьников выявили тревожную тенденцию: уровень навыков чтения продолжает падать, а его восстановление после пандемии COVID-19 идет крайне медленно. Согласно Национальному исследованию успеваемости (NAEP), доля восьмиклассников, не достигших базового уровня чтения, составила рекордные 33%. Это самый высокий показатель за всю 30-летнюю историю экзамена. Среди четвероклассников аналогичный показатель составил 40% — худший результат за последние два десятилетия.

Хотя в математике наблюдается небольшое улучшение, оно не компенсирует общий спад, вызванный пандемией. Наиболее сильное снижение уровня чтения зафиксировано у учащихся, которые испытывают наибольшие трудности с освоением материала. Даже активное продвижение новых методик обучения грамотности в последние годы не дало ожидаемого результата на общенациональном уровне.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, основными причинами такого положения дел стали продолжительное закрытие школ в период пандемии, а также влияние цифровых технологий. Данные исследований показывают, что учащиеся и взрослые все чаще предпочитают потребление видеоконтента вместо чтения. Это сокращает навыки работы с текстом и снижает концентрацию внимания. Помимо этого, заметно увеличился уровень пропусков занятий: хотя по сравнению с 2022 годом число учащихся, которые пропустили три и более учебных дня за месяц, сократилось, оно по-прежнему остается значительно выше доковидных показателей.

При этом единственным регионом, который продемонстрировал положительную динамику в чтении среди младших школьников, стала Луизиана. Успехи связывают с внедрением научного подхода к обучению грамоте. Он включает структурированное изучение фонетики и активное расширение словарного запаса. Однако на национальном уровне эта методика пока не привела к значительным улучшениям.

Результаты тестирования показывают, что четвероклассники с низкими баллами не могут последовательно пересказать события прочитанного текста или объяснить мотивы поступков персонажей. В восьмом классе ученики, которые не достигли базового уровня, испытывают трудности с выделением основной идеи текста и анализом разных точек зрения. Эксперты подчеркивают, что такие пробелы в навыках чтения могут повлиять не только на дальнейшее обучение, но и на успешность в профессиональной деятельности в будущем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В математике динамика оказалась несколько лучше: среди четвероклассников, которые показали высокие результаты (75% и выше), показатели соответствуют уровню 2019 года. Однако учащиеся, которые находятся ниже среднего уровня, так и не смогли восстановить пробелы в знаниях. В восьмом классе улучшения наблюдаются лишь среди сильных учеников, но даже они пока недотягивают до доковидного уровня. В то же время количество восьмиклассников, которые изучают алгебру, снизилось с 32% в 2019 году до 30% в 2024 году, что может негативно сказаться на их подготовке к более сложным математическим дисциплинам в будущем.

Эксперты предупреждают, что ключевыми задачами системы образования должны стать не только возвращение учеников к базовому уровню знаний, но и повышение числа тех, кто достигает продвинутых навыков. Особенно важным считается развитие математических компетенций начиная с основной школы, так как именно они формируют фундамент для дальнейшего обучения в области естественных наук и технологий.

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Екатерина Петрова