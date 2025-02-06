В Казани изымут земли для строительства гидротехнического сооружения «Новой Портовой»
Исполком Казани опубликовал постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, необходимое для строительства первого этапа гидротехнического сооружения «Новая Портовая».
В рамках реализации проекта будут выкуплены несколько участков на территории Приволжского района. Целью изъятия являются подготовка площадки для строительства линейного объекта местного значения.
Указанные земельные участки расположены на улицах Меховщиков и Магистральной. Полный список тут.
Напомним, в декабре 2024-го в Казани на «Новой Портовой» началось строительство новой 12-километровой набережной, сейчас возводят защитную дамбу.
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