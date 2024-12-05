На «Новой Портовой» началось строительство новой набережной

В Казани на «Новой Портовой» началось строительство новой 12-километровой набережной, сейчас возводят защитную дамбу. Видео об этом в своих соцсетях опубликовала одна из компаний, которая занимается застройкой этой территории.

Ранее на первые 210 м этой дамбы правительство России выделило 200 млн рублей из резервного фонда в рамках проекта модернизации речного порта «Новая Портовая». Ее общая протяженность составит более 2,5 км.

Укрепить берега Волги необходимо для обустройства набережной, о которой идет речь. Сооружение позволит обезопасить от наводнений часть города, которая находится ниже уровня Волги.



В перспективе на этой территории планируется обустроить прогулочную зону у воды, а также другие объекты, которые сделают городскую среду более привлекательной.



Дарья Пузикова