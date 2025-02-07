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Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

07:00, 07.02.2025
Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается от -4 до -6 градусов, без осадков.

Галия Гарифуллина

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