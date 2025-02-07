Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается от -4 до -6 градусов, без осадков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.