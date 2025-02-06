В Следкоме потребовали отчет о расследовании дела о насилии в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Следственное управлении Следкома России по Татарстану продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ, касающейся сексуальных действий с применением насилия или угрозы его применения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, иностранный гражданин совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей сожительницы в Нижнекамском районе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Татарстану Марату Дулкарнаеву предоставить подробный отчет о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

Анастасия Фартыгина