Финэксперт — о цифровом рубле: «Граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами»

Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств

Фото: Сейтумерова Анна

Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств. Об этом RT рассказала управляющий партнер консалтинговой компании RizzGO Ольга Гончарова.

— Поэтому граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами — совершать такие же покупки, — пояснила она.

Опасения, что всех обяжут использовать цифровой рубль, по ее словам, беспочвенны.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планируется с 2025 года. Центробанк подчеркивает поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.