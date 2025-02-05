Финэксперт — о цифровом рубле: «Граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами»
Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств
Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств. Об этом RT рассказала управляющий партнер консалтинговой компании RizzGO Ольга Гончарова.
— Поэтому граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами — совершать такие же покупки, — пояснила она.
Опасения, что всех обяжут использовать цифровой рубль, по ее словам, беспочвенны.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планируется с 2025 года. Центробанк подчеркивает поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.
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