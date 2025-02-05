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Финэксперт — о цифровом рубле: «Граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами»

20:09, 05.02.2025

Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств

Финэксперт — о цифровом рубле: «Граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами»
Фото: Сейтумерова Анна

Правовой режим использования цифрового рубля аналогичен использованию наличных и безналичных денежных средств. Об этом RT рассказала управляющий партнер консалтинговой компании RizzGO Ольга Гончарова.

— Поэтому граждане смогут делать с ним все то же, что и с наличными деньгами — совершать такие же покупки, — пояснила она.

Опасения, что всех обяжут использовать цифровой рубль, по ее словам, беспочвенны.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планируется с 2025 года. Центробанк подчеркивает поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.

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