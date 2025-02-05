СК России проверит законность пребывания мигранта после нападения на девушку в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани произошел инцидент, в результате которого мигрант жестоко избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По информации из социальных медиа, нападавший находится в России нелегально. В связи с этим в МВД возбудили уголовное дело по статье 116 УК (побои).

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву организовать проверку законности нахождения мигранта на территории страны.

Также он инициировал передачу уголовного дела о побоях в производство следователей СК и потребовал представить доклад о текущей ситуации.

Анастасия Фартыгина