Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократили на 25 минут

Фото: Реальное время

Горьковская железная дорога объявила о сокращении времени в пути для межрегионального электропоезда, соединяющего Нижний Новгород и Казань. С 3 февраля 2025 года поезд будет следовать до конечной станции всего 5 часов 55 минут, что на 25 минут быстрее, чем при запуске маршрута.

Электричка продолжит курсировать ежедневно, предлагая удобные расписания для пассажиров. Из Нижнего Новгорода состав будет отправляться в 05.10 и 16.08, приезжая в Казань в 11.05 и 22.03 соответственно. В свою очередь, из Казани поезд отправится в 05.25 и 15.54, прибывая в Нижний Новгород в 11.20 и 21.49.

В пути предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол, что делает поездку более доступной для жителей прилегающих районов.

Анастасия Фартыгина